UEFA define partidazos para la Nations League antes del Mundial 2026
Se repetirá la Final de la última Eurocopa entre otros juegazos, acorde al sorteo dictaminado por UEFA.
La UEFA realizó el sorteo de la Nations League en donde se definieron los grupos para las distinas ligas del certamen del viejo continente y en donde hay varios equipos involucrados que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 26.
Entre lo más destacado está un encuentro entre España e Inglaterra, los dos conjuntos que jugaron la última Final de la Eurocopa 2024.
Junto a los españoles, Alemania, Portugal y Francia fueron los cabezas de grupo, por lo que se esperan partidazos dentro de la llamada Liga A de la competencia.
ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DE LA UEFA NATIONS LEAGUE, LIGA A
Se tiene previsto que la próxima UEFA Nations League inicie después del Mundial 2026, en septiembre con probabilidad, y se extienda hasta junio de 2027.
- Grupo 1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía
- Grupo 2: Alemania, Holanda, Serbia y Grecia
- Grupo 3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa
- Grupo 4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales
Junto a Portugal y España, Francia y Alemania completaron la relación de cabezas de serie para la configuración de la fase liga. Inglaterra e Italia partían como adversarios más fuertes. También Países Bajos. El cuadro hispano, subcampeón en el 2025 batido por Portugal y en el 2021, superado por Francia, pero campeón en el 2023, parte de nuevo como una de las aspirantes.