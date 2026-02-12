uefa nations league UEFA define partidazos para la Nations League antes del Mundial 2026 Se repetirá la Final de la última Eurocopa entre otros juegazos, acorde al sorteo dictaminado por UEFA.

Video ¡Se repite Final! Mundialistas europeos tendrán partidazos

La UEFA realizó el sorteo de la Nations League en donde se definieron los grupos para las distinas ligas del certamen del viejo continente y en donde hay varios equipos involucrados que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 26.

PUBLICIDAD

Entre lo más destacado está un encuentro entre España e Inglaterra, los dos conjuntos que jugaron la última Final de la Eurocopa 2024.

Junto a los españoles, Alemania, Portugal y Francia fueron los cabezas de grupo, por lo que se esperan partidazos dentro de la llamada Liga A de la competencia.

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DE LA UEFA NATIONS LEAGUE, LIGA A



Se tiene previsto que la próxima UEFA Nations League inicie después del Mundial 2026, en septiembre con probabilidad, y se extienda hasta junio de 2027.

Grupo 1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía

Francia, Italia, Bélgica y Turquía Grupo 2: Alemania, Holanda, Serbia y Grecia

Alemania, Holanda, Serbia y Grecia Grupo 3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa

España, Croacia, Inglaterra y República Checa Grupo 4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales