Zlatan Ibrahimovic probablemente se pierda toda la serie del AC Milan vs. Manchester United de los Octavos de Final de la UEFA Europa League debido a una lesión muscular en la pierna izquierda.

De acuerdo a reportes de la prensa en Europa, el sueco Ibrahimovic sufre de molestias en el aductor de la pierna izquierda que de principio lo tendrán de baja alrededor de tres semanas , esto después del partido del pasado domingo ante AS Roma .

El Milan no ha comunicado nada de a lesión de su delantero, pero de confirmarse la noticia será un golpe duro para las aspiraciones europeas del cuadro de la Serie A de Italia.

El primer enfrentamiento de la serie entre Milan y Manchester United se jugará el jueves 11 de marzo a las 12:55 horas ET en San Siro, mientras que la vuelta será hasta el 18 de marzo a las 15:00 horas ET en Old Trafford.