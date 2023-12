Publicado el mié, 13 dic - 09:13 AM CST. Actualizado el mié, 13 dic - 09:13 AM CST.

La UEFA Europa League se juega sus últimos boletos para la Fase Final del torneo con dos mexicanos con oportunidad de clasificar de manera directa a los Octavos de Final y cuatro pases disponibles en juego.

Cabe recordar que los líderes de cada uno de los ocho grupos avanzan directo a los Octavos de Final mientras que los segundos lugares van a los Playoffs de la competición, fase a la que se unen los equipos que acabaron en tercer lugar de sus sectores de la UEFA Champions League.

Esto es lo que necesitan los equipos para clasificar a la Fase Final de la UEFA Europa League

Solo Atalanta, Liverpool y Bayer Leverkusen tienen asegurado su pase directo a los Octavos de Final, pues ya ningún resultado los quita de la primera posición de sus respectivos sectores.

Cabe recordar que en esta edición también participaron los mexicanos Orbelín Pineda y Rodolfo Pineda con el AEK Atenas, pero ambos sin posibilidad de clasificar y en la última jornada de la fase de grupos se juegan la oportunidad de recalar en la UEFA Conference League ante Ajax.

Grupo A:

West Ham, 12 puntos- Clasificado a la Fase Final, el equipo de Edson Álvarez busca avanzar de manera directa a los Octavos de Final.

Freiburg 12 puntos- Clasificado a la Fase Final, busca avanzar de manera directa a los Octavos de Final.

Cuándo, a qué hora y por dónde ver el West Ham vs. Freiburg: el partido es este jueves 14 de diciembre en el London Stadium a las 14:00 horas tiempo del Centro, 15:00 horas tiempo del Este y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Ve el duelo en vivo por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app y ViX.

Grupo B:

Marsella, 11 puntos- Clasificado a la Fase Final, busca avanzar de manera directa a los Octavos de Final.

Brighton Hove & Albion, 10 puntos- Clasificado a la Fase Final, busca avanzar de manera directa a los Octavos de Final.

Cuándo, a qué hora y por dónde ver el Ajax vs. AEK Atenas: el juego es este jueves a las 14:00 horas tiempo del Centro, 15:00 horas tiempo del Este, 12:00 horas tiempo del Pacífico y lo puedes ver por la señal de Zona TUDN y ViX.

Grupo C:

Betis, 9 puntos- Se mide ante el Rangers obligado a ganar si quiere avanzar a los Octavos de Final de manera directa. Un empate se lo da siempre y cuando el Sparta Praga no gane; si pierde debe esperar a que el Sparta Praga pierda.

Rangers, 8 puntos- Se mide ante Betis obligado a ganar si quiere avanzar directo a los Octavos de Final. Un empate lo tiene en los Playoffs si Sparta Praga pierde.

Sparta Praga, 7 puntos- Se mide ante Aris Limassol avanza directo a los Octavos de Final si gana y Betis empata con Rangers. Otro resultado no le sirve.

Cuándo, a qué hora y por dónde ver el Betis vs. Rangers: El partido es este jueves 14 de diciembre en el Estadio Benito Villamarín a las 14:00 horas tiempo del Centro, 15:00 horas tiempo del Este y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Ve el duelo en vivo por la señal de TUDN, tudn.com, la app y ViX.

Grupo D:

Atalanta, 11 puntos- Clasificado de manera directa a los Octavos de Final.

Sporting Lisboa, 8 puntos- Clasificado a los Playoffs.

Grupo E:

Liverpool, 12 puntos- Clasificado de manera directa a los Octavos de Final.

Toulouse, 8 puntos- Clasifica a Playoffs si gana o empata ante LASK en la última jornada de fase de grupos. Si pierde clasifica siempre y cuando Union SG no gane.

Unión SG, 5 puntos- Clasifica a Playoffs si gana a Liverpool por al menos diferencia de dos goles y Toulouse pierde. El empate o derrota no le sirven.

Cuándo, a qué hora y por dónde ver el Union SG vs. Liverpool: el partido es este jueves 14 de diciembre en el RSC Anderlecht Stadium de Bruselas a las 11:45 horas tiempo del Centro, 12:45 horas tiempo del Este y 9:45 horas tiempo del Pacífico. Puedes verlo en vivo por la señal de ViX.

Grupo F:

Rennes, 12 puntos- Clasifica directo a Octavos de Final si gana o empata con Villarreal, si pierde clasificará a Playoffs.

Villarreal, 10 puntos- Clasifica directo a Octavos de Final si gana; si empata o pierde clasifica a los Playoffs.

Grupo G:

Slavia Praga, 12 puntos- Clasifica directo a los Octavos de Final si gana, si empata necesita que la Roma no gane por goleada. Si pierde necesita que la Roma no gane.

Roma, 10 puntos- Clasifica directo si gana y Slavia Praga no lo hace. Si empata o pierde deberá conformarse de inicio con los Playoffs de la UEFA Europa League.

Cuándo, a qué hora y por dónde ver el Roma vs. Sheriff : el partido es este jueves 14 de diciembre en el Stadio Olimpico de Roma a las 11:45 horas tiempo del Centro, 12:45 horas tiempo del Este y 9:45 horas tiempo del Pacífico. Puedes verlo en vivo por la señal de TUDN, tudn.com, la app y ViX.

Grupo H:

Bayer Leverkusen, 15 puntos- Clasifica directo a los Octavos de Final.

Qarabag, 7 puntos- Clasifica directo a los Playoffs de Final si gana al Häcken, si empata avanza siempre y cuando Molde no gane. Si pierde necesita que Molde pierda.

Molde, 7 puntos- Clasifica a los Playoffs si gana al Bayer Leverkusen, si empata clasifica si Qarabag pierde. Si pierde queda fuera.