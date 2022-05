Giovanni van Bronckhorst, DT del Rangers: "Los penales son la lotería"

"Bueno, por supuesto, una gran decepción. Quiero decir, si juegas una Final en Europa y pierdes, te dolerá porque juegas una Final. Harás todo lo que puedas para ganarla, y luego, al final, con los penaltis es una lotería. Y esta noche, no estábamos del lado bueno. Pero, ya sabes, no me puedo quejar con todo lo que mis jugadores dieron hoy y los juegos antes de esta noche", dijo en conferencia de prensa.