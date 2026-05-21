Aston Villa Elisa Ceñal, la mexicana que es campeona de Europa League con el Aston Villa Se convirtió en la primera mexicana en trabajar en la Premier League tras ser campeona de Liga MX.

Video Elisa Ceñal, la mexicana que se coronó con el Aston Villa en Europa League

El histórico triunfo del Aston Villa en la Final de la UEFA Europa League contra el Friburgo, para romper con una sequía de 30 años sin títulos, contó con presencia mexicana.

Elisa Ceñal fue parte del título de Aston Villa al ser la nutrióloga del primer equipo de la Premier League desde enero del 2024.

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La mexicana se graduó en Nutrición por la Universidad Anáhuac en 2013 y posteriormente cursó una maestría en Nutrición Deportiva en la Universidad de Cádiz, España.

Tuvo su primera experiencia en el futbol en los Tuzos de Pachuca al unirse al club en agosto de 2018 para ser responsable de la nutrición del equipo femenil. Un año después también fue encargada de la alimentación del equipo varonil.

Elisa Ceñal fue parte del último campeonato del Pachuca en la Liga MX, el del Torneo Apertura 2022 donde los Tuzos golearon 8-2 en el global al Toluca en la Final.

En enero del 2024, Elisa Ceñal dejó al Pachuca para fichar por el Aston Villa para estar a cargo de la alimentación y nutrición de los jugadores del primer equipo.

“Crecer duele, mejorar es muy incómodo, tomar decisiones a veces da miedo pero soñar es lo único que siempre he aprendido te puede llevar a cumplir lo que nunca imaginaste. Me toca decir adiós a esta espectacular institución después de 5 años”, escribió la mexicana en sus redes sociales para despedirse del Pachuca.

Elisa Ceñal se convirtió en la primera mexicana en trabajar en la Premier League y desde hace dos años y medio ayuda a jugadores de la talla de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Lucas Digne, Youri Tielemans, Douglas Luiz y Leon Bailey a dar su mejor rendimiento en la cancha.