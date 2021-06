El seleccionador de Bélgica , Roberto Martínez , subrayó este viernes que no le preocupa que el delantero del Real Madrid Eden Hazard pueda no estar disponible para jugar noventa minutos en el debut de los belgas en la Euro 2020 contra Rusia , y ve más importante que el futbolista se sienta cómodo y "disfrute de su futbol"

"Tienes jugadores que necesitan estar físicamente al 100 por ciento, otros que pueden depender de su talento. Eden confía en su talento, en esa calidad en el uno contra uno. No me preocupan los 90 minutos, me preocupa que pueda disfrutar su futbol. Si conseguimos que disfrute de su futbol, tendrá un papel importante en el campo", dijo Martínez en rueda de prensa.