“Bueno, como ya saben hoy no han trabajado con el resto del grupo. Faltan 24 horas, que son importantes para su recuperación, y esperaremos hasta el último momento para tomar la decisión. Hay señales positivas, veremos mañana. Intentaremos que estén disponibles y si no será mañana, nos encantaría que lo estén para una semifinal. Para Eden será difícil, es una lesión muscular, mientras que el tema con De Bruyne, es un problema en el ligamento, algo distinto. Decidirán los médicos, no es una decisión futbolística “.