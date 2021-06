Fernando Santos: Tengo jugadores llorando en el vestidor

La eliminación de Portugal a manos de Bélgica caló hondo en el vestidor de los lusitanos pues de acuerdo con el entrenador Fernando Santos, hubo elementos que no pudieron contener las lágrimas en el vestidor pues tenían la ilusión de lograr el bicampeonato en la Eurocopa, no obstante, reconoció el esfuerzo hecho y destacó que fueron superiores en el ataque aunque no lograron anotar.