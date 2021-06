El astro del Real Madrid Eden Hazard , ha tenido una campaña para el olvido, pues a pesar de que la gente se le entrego por completo al belga que llegó para cubrir el gigante hueco que dejo Cristiano Ronaldo , no ha logrado consolidarse en el equipo y mantiene su paso lesión tras lesión con los merengues.

Esta vez el Duque vuelve a ser protagonista de cámaras y no precisamente por demostrar un buen fútbol, sino por ser la imagen de la cadena nueva campaña de McDonalds.

Por su parte Hazard no teme sobre su futuro en España, ya que cuando le cuestionaron si saldrá del Madrid respondió claramente lo siguiente:

¨No me veo yéndome, todavía me quedan tres años mas de contrato, sabemos que mi primer año fue malo por la lesión¨.