"Estoy muy orgulloso de este regreso a la selección de Francia y de la confianza que me han brindado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ti ... y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día", señaló en Twitter el delantero.

"No puedo decir lo que henos hablado, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante. No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar. He afrontado ya situación complicadas con otros jugadores pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece", señaló el técnico galo en conferencia de prensa.