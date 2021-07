"Después de que perdimos, mis compañeros me estaban dando un palo, ¡diciendo que me iban a tener que cortar la pierna! Y no exagero, he recibido solicitudes de amistad en Facebook de unos 500 italianos durante la noche. Mi teléfono, literalmente, no ha dejado de sonar. No tengo idea de lo que quieren, pero no hay forma de que me saquen la hora del día".