uefa champions league The Killers será el grupo abridor para la Final de la UEFA Champions League en Budapest Esta banda estadounidense de rock será quien protagonice el inicio del duelo decisivo en la Copa de Europa a disputarse en Budapest el próximo 30 de mayo.

Video The Killers abrirá la Final de la UEFA Champions League en Budapest

La UEFA Champions League se encuentra en su carrera final dentro de la temporada 2025-2026 cuando están definidos los partidos de Cuartos de Final con el vigente campeón PSG en la contienda y que se enfrentará al Liverpool con el juego de vuelta en Anfield.

La Final se disputará el próximo sábado 30 de mayo en Budapest, Hungría, en el Puskás Arena, evento que en los más recientes años ha tenido a artistas de talla internacional en la apertura del encuentro como parte del show.

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En esta ocasión es el turno de la banda estadounidense The Killers, cuarteto formado en Las Vegas y con ocho álbumes, pero se espera que sean sus canciones más icónicas las que sobresalgan en su espectáculo de ‘Kick-off’ para la Final de la UEFA Champions League.

Algunas de sus canciones más sobresalientes son Mr. Brightside, When You Were Young y Human y no conformes con el show que suelen dar sobre el escenario, anunciaron su participación en la Final de la UEFA Champions League con un video promocional a lado de Sir David Beckham.

En el video, con tintes cinematográficos, a decir de la UEFA, se dio a conocer bajo el nombre The Race Begins con el vocalista Brandon Flowers a lado de Sir David Beckham, donde todo inicia en una mesa de billar y bajo el patrocinador oficial del evento.

“Cuando nos pidieron que actuáramos en el espectáculo de inicio de la Final de la UEFA Champions League dijimos ‘sí’ sin dudarlo; hay escenarios que hablan por sí solos. Nos sentimos honrados de celebrar a los increíbles equipos y jugadores en lo que sin duda será un partido épico”, indicó la icónica banda The Killers en un comunicado.

Estos son los equipos y partidos que se encuentran en la contienda por el título de la UEFA Champions League 2025-2026 y que disputarán en menos de dos semanas los Cuartos de Final.