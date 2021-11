Hace unas semanas medios en Portugal revelaron que el representante de Corona estaba negociando con el Atlético de Madrid para que ficharan al jugador la próxima temporada, dejando a un lado la posibilidad de renovar con el Porto, no obstante, el equipo español dio aviso de esta situación a los Dragones y la relación con la directiva se fracturó; sin embargo, ante la crisis económica por la que atraviesa el club le comunicaron al entrenador que lo podía ultilizar ya que no habían hecho muchas contrataciones, por lo que no se opondrían a que jugara.