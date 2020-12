Sevilla recuperó la memoria y se impuso al Rennes de Francia

Pero el marcador podría ser un tanto engañoso, pues desde el silbatazo inicial el equipo galo se fue al frente y presionó en prácticamente todo el campo a los españoles que no hilaban dos pases, incluso M'Baye Niang tuvo el primer gol pero no supo aprovechar un balón que quedó suelto en a la altura del punto penal y dejò escapar la oportunidad y a los 30 minutos del partido parecía un milagro de los sevillanos no fueran abajo en el marcador.