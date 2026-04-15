    Real Madrid

    Real Madrid presenta alineación histórica ante Bayern Múnich en Champions League

    Álvaro Arbeloa puso una alineación sin jugadores seleccionables por España, algo que nunca había pasado.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Alineaciones del Bayern Múnich vs. Real Madrid de los Cuartos de Final de Champions League

    Alineación histórica del Real Madrid para enfrentar al Bayern Múnich en la vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

    Según información de MisterChip, es la primera vez en toda la historia de la Copa de Europa/Champions League que el Real Madrid iniciará un partido sin jugadores seleccionables por España.

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    Brahim Díaz es el único futbolista nacido en España en el XI del Real Madrid ante Bayern Múnich, sin embargo, el mediocampista optó por representar a Marruecos.

    Alineaciones del Bayern Múnich vs. Real Madrid, Cuartos de Final de Champions League

    Real Madrid


    Estos son los 11 jugadores que mandará a la cancha Álvaro Arbeloa en busca de la remontada en la Allianz Arena de Múnich para calificar a Semifinales.

    • Andriy Lunin
    • Trent Alexander-Arnold
    • Éder Militao
    • Antonio Rüdiger
    • Ferland Mendy
    • Federico Valverde
    • Jude Bellingham
    • Arda Güler
    • Brahim Díaz
    • Vinícius Jr.
    • Kylian Mbappé

    Bayern Múnich


    Por su parte, estos son los futbolistas que mandará a la cancha Vincent Kompany.

    • Manuel Neuer
    • Josip Stanisic
    • Dayot Upamecano
    • Jonathan Tah
    • Konrad Laimer
    • Joshua Kimmich
    • Aleksandar Pavlovic
    • Michael Olise
    • Serge Gnabry
    • Luis Díaz
    • Harry Kane
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