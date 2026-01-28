Paris Saint-Germain PSG vs. Newcastle EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League Sigue las incidencias de la última fecha de la Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa.

El partido de PSG vs. Newcastle, de la Jornada 8 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, es duelo directo en las aspiraciones de ambos equipos.

El Parque de los Príncipes se vestirá de gala para este compromiso que confronta al sexto y séptimo lugar de la clasificación este miércoles 28 de enero.

La última jornada de la Fase de Liga tiene mucho en juego, para saber los clasificados a los Octavos de Final de manera directa y los que jugarán los, ahora llamados, Playoffs.

GOL DEL PSG, VITINHA ABRE EL MARCADOR



Al minuto 7, el portugués saca tiro pegado al poste para vencer al arquero Pope.

DEMBÉLÉ FALLA PENAL



Tras la revisión en el VAR se determinó falta en contra del Newcastle en el área y el portero Nick Pope ataja el tiro.

PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE DEL MIÉRCOLES 28 DE ENERO



Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día, que define a los clasificados a la siguiente ronda.