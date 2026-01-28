PSG vs. Newcastle EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League
Sigue las incidencias de la última fecha de la Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa.
El partido de PSG vs. Newcastle, de la Jornada 8 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, es duelo directo en las aspiraciones de ambos equipos.
El Parque de los Príncipes se vestirá de gala para este compromiso que confronta al sexto y séptimo lugar de la clasificación este miércoles 28 de enero.
La última jornada de la Fase de Liga tiene mucho en juego, para saber los clasificados a los Octavos de Final de manera directa y los que jugarán los, ahora llamados, Playoffs.
GOL DEL PSG, VITINHA ABRE EL MARCADOR
Al minuto 7, el portugués saca tiro pegado al poste para vencer al arquero Pope.
DEMBÉLÉ FALLA PENAL
Tras la revisión en el VAR se determinó falta en contra del Newcastle en el área y el portero Nick Pope ataja el tiro.
PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE DEL MIÉRCOLES 28 DE ENERO
Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día, que define a los clasificados a la siguiente ronda.
- Benfica vs. Real Madrid
- Napoli vs. Chelsea
- Manchester City vs. Galatasaray
- PSV vs. Bayern Múnich
- Liverpool vs. Qarabag
- Brujas vs. Marsella
- Arsenal vs. Kairat Almaty
- Ajax vs. Olympiacos
- Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt
- Bayer Leverkusen vs. Villarreal
- Monaco vs. Juventus
- Pafos vs. Slavia Praga
- Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
- Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
- Athletic Club vs. Sporting Lisboa
- Borussia Dortmund vs. Inter
- Barcelona vs. Copenhague