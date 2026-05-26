Arsenal PSG vs. Arsenal: costo para ir a la Final de Champions desde México y Estados Unidos La capital de Hungría y una de las ciudades más hermosas en Europa tiene un costo accesible para los aficionados.

Video Esto te cuesta viajar a Budapest para vivir la Final de la Champions League

La Gran Final de la Champions League en 2026 entre el PSG y el Arsenal se llevará a cabo en Budapest, capital de Hungría, este sábado 30 de mayo y miles de aficionados de todo el mundo esperan ir a la hermosa ciudad a orillas del Río Danubio para presenciar el gran evento.

La Arena Puskas será la sede de este encuentro que representa una Final inédita en el certamen más importante del futbol europeo y aquí te ofrecemos un estimado del costo para viajar a la capital magiar.

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Budapest, además de ser una joya escondida del viejo continente, a las orillas del Río Danubio, es una ciudad accesible y amable para visitantes alrededor del mundo, también en precios.

EL VIAJE DE AMÉRICA A BUDAPEST PARA LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE PSG VS. ARSENAL



Para este ejercicio de costo aproximado, contabilizaremos un viaje desde Ciudad de México en México y Los Ángeles y Nueva York desde los Estados Unidos. En todos los casos, para salir de esas respectivas ciudades el próximo jueves 28 de mayo y, el regreso, el domingo 31 de mayo.

Si bien el viaje está pensado única y exclusivamente para el partido de la Gran Final en la Pukas Arena, tampoco se tratará de una travesía sacrificada: solamente se tomará en cuenta comodidades estándar, sin lujos, pero tampoco sin extrema austeridad.

En el caso del transporte público, Budapest es una ciudad muy barata en ese aspecto, y se toma en cuenta boletos de autobús ida y vuelta del aeropuerto al centro de la ciudad y un bono por 72 horas por el metro de la ciudad, suficiente para realizar cualquier viaje por ese lapso a prácticamente cualquier punto, incluyendo hoteles y el estadio.

En cuanto al hospedaje, se ofrecen dos opciones: la reserva de un departamento por dos noches y tres días o de un cuarto de hotel, en habitación sencilla, por el mismo periodo. En ambos casos, se usa un promedio de precios razonables y que están relativamente cerca de la Puskas Arena.

COSTO PARA IR A LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE 2026 EN BUDAPEST, HUNGRÍA, DESDE CIUDAD DE MÉXICO



Todos los precios son expresados en pesos mexicanos.

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Vuelo: 26,000

Transporte público: 401

Alimentos: 1,173

Hospedaje: 17,000 (aplicación), 25,000 (hotel)

-TOTAL: 44,574 (opción aplicación) / 52,574 (opción hotel)

COSTO PARA IR A LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE 2026 EN BUDAPEST, HUNGRÍA, DESDE LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS



Todos los precios son expresados en dólares estadounidenses.

Vuelo: 1675

Transporte público: 23.5

Alimentos: 68

Hospedaje: 982 (aplicación), 1,445 (hotel)

-TOTAL: 2,748.5 (opción aplicación) / 3,211.5 (opción hotel)

COSTO PARA IR A LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE 2026 EN BUDAPEST, HUNGRÍA, DESDE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS



Todos los precios son expresados en dólares estadounidenses.

Vuelo: 1560

Transporte público: 23.5

Alimentos: 68

Hospedaje: 982 (aplicación), 1,445 (hotel)