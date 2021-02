El argentino Ángel di María , del Paris St. Germain, no podrá jugar el partido de ida de octavos de final de la Champions League c ontra el Barcelona del próximo martes 16 a causa de la lesión que sufrió el pasado fin de semana, indicó su técnico, Mauricio Pochettino.

"Esa revista no tiene nada que ver con París. Y cuando un jugador habla, lo hace desde el cariño y el compañerismo. No hay controversia planteada desde el club. No se ha faltado el respeto, no se ha hecho nada incorrecto", comentó el técnico en rueda de prensa.