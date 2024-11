Patrice Evra asegura que Guardiola mató al futbol con su tiki taka

“Creo que Guardiola es uno de los mejores entrenadores, pero mató al futbol. La gente va a decir que porque soy del United y él del City, pero no, hoy en día tenemos robots (en el futbol), en las academias todos quieren jugar como Guardiola.

"Ya no hay creatividad, ya no hay genios, nunca más volverás a ver a un jugador como Ronaldinho o Hazard, porque cuando los futbolistas sean jóvenes, ¿sabes qué les dirán los entrenadores? ‘Si no pasas la pelota te mando a la banca’”.