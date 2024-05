Lunin, baja en Real Madrid a cinco días de la Final de la Champions 

“Es una decisión muy difícil porque ambos merecen jugar la final. Lunin porque ha hecho una temporada fantástica, hoy tiene fiebre pero va a recuperar para el sábado, y Courtois porque ha vuelto de su lesión y es el mejor portero del mundo. El debate me gusta mucho, así que en esta semana que no tengo nada que hacer me gusta escucharlo”, dijo el técnico Carlo Ancelotti en la rueda de prensa anterior al entrenamiento.