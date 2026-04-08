Liverpool Así le ha ido al Liverpool en sus juegos como visitante en la Champions League Los Reds han visitado cuatro países en el actual torneo y no les ha ido nada mal en los resultados.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Así le va al Liverpool de visitante en Champions League

La Champions League tendrá una semana de alarido con el inicio de los cuartos de final, el gran torneo de clubes del UEFA está por llegar a su fin.

El conjunto inglés, el Liverpool es uno de los dos de la Premier League que disputará esta ronda, y a pesar de que en su liga local no le está yendo bien, en esta competencia no tiene mucho que reprocharle.

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Los Reds no sufrieron en sus juegos como visitante, visitaron cuatro países en la fase de liga de la Champions League, fueron a Turquía, Alemania, Italia y Francia, solamente cayeron en un juego.

Este fue frente al Galatasaray, no solamente en la primera fase del torneo, sino también en la ida de los octavos de final, ambos partidos perdieron por 1-0, pero en la llave de matar o morir salieron con el triunfo tras el juego en Anfield.

Este próximo miércoles, visitarán el campo del Paris-Saint Germain, la cancha del campeón defensor en una serie que no será fácil para el Liverpool de Arne Slot

Así le ha ido al Liverpool como visitante en la actual Champions League

Fase de Liga

Galatasaray 1-0 Liverpool

Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool

Inter 0-1 Liverpool

Marsella 0-3 Liverpool

Octavos de Final

Galatasaray 1-0 Liverpool