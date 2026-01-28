Liverpool Liverpool vs. Qarabag EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League Sigue acá las incidencias de la última fecha de la Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa.

La Champions League cierra su Fase de Liga

El partido de Liverpool vs. Qarabag, de la Jornada 8 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, es un encuentro que es vital para los de la Premier League.

Anfield Road se vestirá de gala para este compromiso que tiene a los ingleses a un triunfo de asegurar cupo directo a Octavos de Final.

La última jornada de la Fase de Liga tiene mucho en juego, para saber los clasificados a los Octavos de Final de manera directa y los que jugarán los, ahora llamados, Playoffs.

GOL DE LIVERPOOL



Mac Allister abre el marcador para los Reds, que los acerca a pasar directo a los Octavos de Final.

PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE DEL MIÉRCOLES 28 DE ENERO



Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día, que define a los clasificados a la siguiente ronda.