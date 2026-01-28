Liverpool vs. Qarabag EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League
Sigue acá las incidencias de la última fecha de la Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa.
Video ¡Abróchense los cinturones! La Champions League cierra su Fase de Liga
El partido de Liverpool vs. Qarabag, de la Jornada 8 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, es un encuentro que es vital para los de la Premier League.
Anfield Road se vestirá de gala para este compromiso que tiene a los ingleses a un triunfo de asegurar cupo directo a Octavos de Final.
La última jornada de la Fase de Liga tiene mucho en juego, para saber los clasificados a los Octavos de Final de manera directa y los que jugarán los, ahora llamados, Playoffs.
GOL DE LIVERPOOL
Mac Allister abre el marcador para los Reds, que los acerca a pasar directo a los Octavos de Final.
PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE DEL MIÉRCOLES 28 DE ENERO
Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día, que define a los clasificados a la siguiente ronda.
- Benfica vs. Real Madrid
- Napoli vs. Chelsea
- PSG vs. Newcastle
- PSV vs. Bayern Múnich
- Manchester City vs. Galatasaray
- Brujas vs. Marsella
- Arsenal vs. Kairat Almaty
- Ajax vs. Olympiacos
- Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt
- Bayer Leverkusen vs. Villarreal
- Monaco vs. Juventus
- Pafos vs. Slavia Praga
- Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
- Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
- Athletic Club vs. Sporting Lisboa
- Borussia Dortmund vs. Inter
- Barcelona vs. Copenhague.
