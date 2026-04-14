    Champions League

    Horario y dónde ver Liverpool vs. PSG, Vuelta de Cuartos de Final de Champions

    Los campeones sacaron una buena ventaja en la Ida en París, pero los Reds esperan lograr la remontada.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Champions League 2026: Horario y dónde ver partidos de Vuelta de Cuartos de Final

    Liverpool vs. PSG jugará la Vuelta de Cuartos de Final de la UEFA Champions League , esto se da un año después cuando se midieron en Octavos de Final, duelo que el conjunto parisino logró el boleto a la siguiente ronda en tanda de penales tras empate global de 1-1.

    El partido de Ida quedó con ventaja para PSG por 2-0 ante Liverpool, por lo que los campeones se mantienen, al momento, con vida para poder conseguir el bicampeonato de la Liga de Campeones.

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    HORARIO Y DÓNDE VER EL LIVERPOOL VS. PSG DE CHAMPIONS LEAGUE


    Tras el resultado en el Parque de los Príncipes, el PSG debe ganar, empatar o perder por un solo gol de diferencia para poder avanzar a las Semifinales de la Champions League.

    El Liverpool debe ganar por tres goles o más para pasar directo a la siguiente ronda, en caso de ganar por dos de diferencia, obligaría a la prórroga, con posibilidades de la tanda de penales.

    • Cuándo es el Liverpool vs. PSG de Champions League: el partido es este martes 14 de abril en Anfield Road.
    • A qué hora es el Liverpool vs. PSG de Champions League: el juego inicia en Estados Unidos a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. En México es a las 13:00 horas.
    • Dónde ver el Liverpool vs. PSG de Champions League: sigue la transmisión en vivo por la señal de ViX en Estados Unidos.
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