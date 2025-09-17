Liverpool vs. Atlético de Madrid: Horario y dónde ver partido Champions League

Video Arranca el partido y la pelota está en juego.

Liverpool y Atlético de Madrid protagonizan uno de los mejores partidos en el arranque de la UEFA Champions League 2025-2026 que podrás ver EN VIVO por nuestras plataformas.

El césped de Anfield recibirá a los españoles en el arranque de la Fase de Liga el miércoles 17 de septiembre a la 1pm, hora del centro de México, 3pm del Este y al mediodía del Pacífico de los Estados Unidos.

En la Unión Americana podrás sintonizar el juego EN VIVO por UniMás, TUDN, tudn.com y nuestra aplicación.

De acuerdo con motores de inteligencia artificial, Liverpool lidera con un 20.4% la probabilidad de ser campeón. Además, cuenta con un 72.7% de posibilidades de llegar a Cuartos, un 51. 5% de alcanzar Semifinales y 27.6% de estar en la Final.

La fase inicial del nuevo formato de liga, estrenado con éxito la temporada pasada, comienza la semana del 16 de septiembre y, además de los tradicionales martes y miércoles, incluirá partidos los jueves.

LIVERPOOL VS. ATLÉTICO DE MADRID HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO