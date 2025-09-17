    Liverpool

    Liverpool vs. Atlético de Madrid: Horario y dónde ver partido Champions League

    Arranca la Fase de Liga de la Champions con un partidazo que no podrás perderte.

    Por:
    TUDN
    Video Arranca el partido y la pelota está en juego.

    Liverpool y Atlético de Madrid protagonizan uno de los mejores partidos en el arranque de la UEFA Champions League 2025-2026 que podrás ver EN VIVO por nuestras plataformas.

    El césped de Anfield recibirá a los españoles en el arranque de la Fase de Liga el miércoles 17 de septiembre a la 1pm, hora del centro de México, 3pm del Este y al mediodía del Pacífico de los Estados Unidos.

    PUBLICIDAD

    En la Unión Americana podrás sintonizar el juego EN VIVO por UniMás, TUDN, tudn.com y nuestra aplicación.

    De acuerdo con motores de inteligencia artificial, Liverpool lidera con un 20.4% la probabilidad de ser campeón. Además, cuenta con un 72.7% de posibilidades de llegar a Cuartos, un 51. 5% de alcanzar Semifinales y 27.6% de estar en la Final.

    La fase inicial del nuevo formato de liga, estrenado con éxito la temporada pasada, comienza la semana del 16 de septiembre y, además de los tradicionales martes y miércoles, incluirá partidos los jueves.

    LIVERPOOL VS. ATLÉTICO DE MADRID HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO

    • Liverpool vs. Atlético de Madrid
    • Miércoles 17 de septiembre
    • 1pm centro de México
    • 3pm ET y 12pm Pacífico de Estados Unidos
    • USA: UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN

    Más sobre Liverpool

    1:15
    Liverpool y Atlético protagonizan platillo fuerte en inicio de Champions

    Liverpool y Atlético protagonizan platillo fuerte en inicio de Champions

    1 min
    Big Data sorprende al revelar sus favoritos para ganar la Champions

    Big Data sorprende al revelar sus favoritos para ganar la Champions

    1 min
    Los 10 imperdibles partidos de la Fase de Liga de la Champions 2025-26

    Los 10 imperdibles partidos de la Fase de Liga de la Champions 2025-26

    1 min
    Liverpool vs. PSG: los Reds fallaron en los penales y se despiden de la Champions League

    Liverpool vs. PSG: los Reds fallaron en los penales y se despiden de la Champions League

    5:53
    Resumen | PSG elimina al Liverpool con una gran actuación de Donnarumma

    Resumen | PSG elimina al Liverpool con una gran actuación de Donnarumma

    Relacionados:
    LiverpoolAtlético de MadridChampions League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Tráiler: El dentista
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD