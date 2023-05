Kyle Walker pide a Vinícius no hacerle sombrerito para no ser meme

"No es una batalla de uno contra otro, es de todo el equipo, especialmente contra uno de los mejores del mundo. Pero me he enfrentado a muchos como él en mi carrera. Hay que respetar al rival. Como con Mbappé en el Mundial, hay que darles el respeto que se merecen. Si no pudiera competir con los jugadores del Madrid, del PSG, del Chelsea... No debería estar en este club".