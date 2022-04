Jürgen Klopp reconoce que Liverpool sufrió ante Benfica por ajustes en su 11 titular

"Así que hice siete cambios. Nunca habíamos jugado así. Lo decidí ayer, así que tienes 15 o 20 minutos para intentar arreglarlo. La mayoría de las veces eso funcionó muy bien. Me gustó. Me gustó la forma en que jugamos al futbol. El único problema fue que cuando perdimos el balón, nuestra protección obviamente no fue perfecta y, si defendiste en los Cuartos de final del Chelsea, se trata de detalles, y hoy no veo esto en las situaciones de fuera de juego, pero es parte de la defensa poner a tu oponente fuera del sitio. Esta noche eso no funcionó muy bien. Tenemos que admitirlo, pero eso es mi culpa porque cambié siete veces. El siguiente problema que tuvimos obviamente es que estuvimos 3-1 arriba o 6-2, un período increíble ocupado", dijo en conferencia de prensa.