Joao Félix habló de su relación con Simeone y aclaró polémico festejo

Joao, preguntado en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de octavos al que llegan en desventaja de 0-1, se mostró de acuerdo con su entrenador, que hace una semana dijo que "sin voluntad el talento no alcanza" en una pregunta sobre el luso, aunque luego dijo que era una referencia general, no específica.

"Si falta (voluntad) o no, no lo sé, pero la verdad es que sin voluntad el talento no llega. Tenemos muchos ejemplos de jugadores que tienen mucho talento y después les faltó algo para llegar al 'top'. Yo no quiero ser uno de esos, yo intento poner mi calidad y mi voluntad", explicó el portugués.