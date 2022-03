Iker Casillas se rinde en elogios a Kylian Mbappé

"Hablar de ilusión de jugadores que pueden venir o no, si me pillas con 22 te diría que sí, rotundamente, pero es que ahora con 40 te digo que no te va a solucionar nada. De hecho, Mbappé está con su equipo, buscará sus intereses para su equipo y mañana no sé dónde va a estar. Claro que a mí como jugador me encanta, ojalá que estuviera en el Real Madrid, lo disfrutaría mucho más, pero no depende de mí, depende de otras cosas que tienen que darse", opinó Casillas al ser preguntado en un acto este lunes.