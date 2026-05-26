Paris Saint-Germain ¿Quién es el árbitro de la final de la UEFA Champions League? El cuadro arbitral estará conformado por cuatro alemanes y un suizo, todos presentes en el Puskás Arena.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Quién es el árbitro de la final de la Champions League?

Este 30 de mayo se vivirá un partido especial en Budapest, será la Gran Final de la UEFA Champions League en la que el París Saint-Germain y el Arsenal se disputarán la gloria.

Ambos equipos llegarán a este gran encuentro con el título de sus respectivas ligas, el PSG con el de la Ligue 1, su quinta de forma consecutiva y los Gunners con el de la Premier League, este tras 22 años de no conseguirlo.

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El juego en el Puskás Arena de Budapest, Hungría tendrá mayoría de alemanes en el cuadro arbitral, esto más un suizo.

¿Quién es el árbitro de la final de la Champions League?

El juez central será Daniel Siebert, árbitro alemán internacional desde el 2015 quien imparte justicia en la Bundesliga.

Siebert tiene experiencia desde las categorías juveniles, ha sido parte del Campeonato Europeo de la UEFA Sub-19, la Eurocopa Sub-21, la UEFA Nations League, el Mundial Sub-20 del 2019 y la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El cuerpo arbitral completo

Árbitro central , Daniel Siebert de Alemania

, Daniel Siebert de Alemania Árbitro asistente , Jan Seidel de Alemania

, Jan Seidel de Alemania Árbitro asistente , Rafael Foltyn de Alemania

, Rafael Foltyn de Alemania Cuarto árbitro , Sandro Schärer de Suiza

, Sandro Schärer de Suiza Árbitro VAR, Bastian Dankert de Alemania.