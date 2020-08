En contexto, de los equipos que participan todavía en la Champions League y Europa League los de Francia (PSG y Lyon) y el representante de Escocia (Rangers) fueron los que no tuvieron actividad habitual desde marzo, aunque en el último mes se mantuvieron con ritmo gracias a partidos.

¿VENTAJA O DESVENTAJA EN CHAMPIONS LEAGUE?

Manchester City vs. Real Madrid : El cuadro inglés tuvo su último partido el pasado 26 de julio y el español el 19, una semana antes y misma que aprovecharon los jugadores merengues para vacacionar. A partir del 27 de julio ambos conjuntos entrenan a la par sin partido amistoso disputado.

Juventus vs. Lyon : La Vecchia Signora jugó apenas el sábado 1 de agosto el último partido de la Serie A por lo que llega totalmente en ritmo. El conjunto francés paró desde el 8 marzo en la Ligue 1, pero jugó la Copa de la Liga el pasado 31 julio contra PSG y disputó cuatro amistosos en julio los días 4, 16, 18 y 22.

Barcelona vs. Napoli : El cuadro catalán paró el pasado 19 de julio con el fin de LaLiga, tomó una semana de vacaciones y regresó a entrenar el 27 de julio sin amistoso pactado. El equipo de Hirving Lozano terminó la Serie A el sábado pasado contra la Lazio y llega más en forma.

Bayern Múnich vs. Chelsea : Quizá el duelo más disparejo en cuanto actividad. Los bávaros no juegan oficialmente desde el 4 de julio y solo tuvieron un amistoso el día 31, en cambio los Blues tuvieron partido el sábado 1 de agosto en la Final de FA Cup, aunque tiene casi 8 ausencias considerables.

Atalanta vs. PSG : El equipo de Gasperini culminó la Serie A apenas el sábado 1 agosto y el conjunto de Neymar y compañía pararon desde el 11 de marzo, justo en Champions contra el Dortmund. Sin embargo, jugó Finales de Copas ante Saint-Étienne y Lyon, además de dos amistosos el 12 y 21 de julio, traen cuatro juegos a sus espaldas, pero con 12 días sin actividad real.

Leipzig vs Atlético de Madrid : Los alemanes no tienen actividad oficial desde el 27 junio y jugaron amistoso el pasado 30 de julio, mientras que los españoles cerraron participación en LaLiga el 19 de julio.

¿VENTAJA O DESVENTAJA EN EUROPA LEAGUE?

Wolves vs. Olympiakos : El equipo de Raúl Jiménez no tiene actividad desde el 26 de julio que terminó la Premier League, mientras que con los griegos su último partido oficial fue el 19 de julio con amistoso el pasado día 29.

Copenhaguen vs. İstanbul Başakşehir : Ambos tuvieron su último juego el 26 de julio en sus ligas.

Manchester United vs LASK : Los Reds Devils no juegan desde el 26 de julio y el cuadro de Austria desde el 5 de julio, con amistoso el pasado 29.

Shakhtar vs. Wolfsburg : Los ucranianos jugaron por última vez el 19 julio y tuvieron dos amistosos, mientras que los alemanes desde el 27 de junio con un solo encuentro de preparación.

Inter vs. Getafe : Los italianos terminaron la Serie A el pasado 1 de agosto, los españoles no juegan desde el 19 de julio.

AS Roma vs. Sevilla: Los romanos terminaron participación en Serie A el pasado 1 de agosto, los españoles no juegan desde el 19 de julio.