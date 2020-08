HIRVING LOZANO of Napoli during the match Napoli vs Sampdoria, corresponding to Day 3 of the Italian Seria A, 2019-2020 Season, at the San Paolo Stadium, on September 14, 2019.



HIRVING LOZANO de Napoli durante el partido Napoli vs Sampdoria, correspondiente a la Jornada 3 de la Seria A Italiana, Temporada 2019-2020, en el Estadio San Paolo, el 14 de Septiembre de 2019. Crédito: Mexsport/Giavelli/MEXSPORT