Borussia Mönchengladbach vs Real Madrid en vivo | horario, cuándo y cómo ver la UEFA Champions League

El partido entre Borussia Mönchengladbach vs Real Madrid es de los más llamativos de este martes 27 de octubre por la fase de grupos de la UEFA Champions League, que contará con transmisión de TV en vivo por UniMás y TUDN. El conjunto alemán recibirá a un conjunto merengue que no lució para nada bien en su estreno ante el Shakhtar, equipo al que no pudo superar jugando de local en el estadio Alfredo di Stéfano. Sin embargo, la casa blanca llega con el golpe anímico de haber derrotado a su archirrival, el FC Barcelona, en la última jornada de La Liga.