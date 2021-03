Manchester City y Real Madrid tienen todo a su favor para sellar su pase a los Cuartos de Final de la Champions League cuando se enfrenten al Borussia Mönchengladbach y Atalanta, respectivamente, en la vuelta de los Octavos este martes.

PANORAMA DEL MANCHESTER CITY

El equipo de Pep Guardiola consiguió una ventaja de 0-2 en la ida, por lo que tiene a su favor el criterio del gol de visitante, lo que obliga al Gladbach a anotar mínimo dos tantos y dejar su marco en cero para extender el juego tiempo extras.

El City avanza ganando por cualquier marcador, empatando e incluso se puede dar el lujo de perder por un gol de diferencia, pero si pierde por dos, es decir 1-3, 2-4, 3-5, etc. quedará fuera del máximo torneo de clubes porque el conjunto alemán habría hecho más goles de visita.

Manchester City está invicto en sus cinco partidos contra el Gladbach con un saldo de cuatro triunfos y un empate; además, la escuadra germana nunca ha podido derrotar a un equipo inglés en la Copa de Europa / Champions League al registrar un empate y tres caídas.

Cargando Video... Así fue la Ida: Manchester City puso un pie en Cuartos de Final

Resultados del City desde el partido de ida ante el Gladbach el 24 de febrero:

Ganó 2-1 vs. West Ham

Ganó 4-1 vs. Wolves

Perdió 0-2 vs. Manchester United

Ganó 5-2 vs. Southampton

Ganó 0-3 vs. Fulham

Resultados del Gladbach:

Perdió 3-2 vs. Leipzig

Perdió 0-1 vs. Borussia Dortmund

Perdió 0-1 vs. Bayer Leverkusen

Perdió 3-1 vs. Augsburgo

PANORAMA DEL REAL MADRID

El conjunto dirigido por Zinedine Zidane logró un gran resultado en la ida al vencer 0-1 al Atalanta cuando tenía un hospital en Valdebebas y no pudo contar con dos de sus mejores hombres como lo son Sergio Ramos, su líder en la defensa, y Karim Benzema, su goleador de esta temporada con 20 goles en 30 partidos.

Ahora, Real Madrid podrá contar con ambos, además de otros jugadores como Fede Valverde, quien podría reemplazar a Casemiro que se perderá la vuelta por acumulación de tarjetas amarillas.

El cuadro merengue avanzará los Cuartos de Final ganando por cualquier marcador y empatando, pero en caso de que pierda por 0-1 el juego se extenderá a tiempos extras. Si cae por dos goles (0-2, 1-2, 2-3, etc.) o más estará eliminado de la Champions League por el gol de visitante.

Cargando Video... Así fue la ida: Real Madrid tomó agónica ventaja ante Atalanta

Real Madrid tiene una gran racha sobre los equipos italianos y es que ha ganado 11 de sus últimos 12 partidos (un empate), sin embargo, Atalanta posee la racha más larga de triunfos a domicilio de cualquier equipo de la Champions con cinco victorias, en las que en cuatro ocasiones ha mantenido el marco en cero.

Resultados del Real Madrid desde el partido de ida ante el Atalanta el 24 de febrero:

Empató 1-1 vs. Real Sociedad

Empató 1-1 vs. Atlético de Madrid

Ganó 2-1 vs. Elche

Resultados del Atalanta:

Ganó 0-2 vs. Sampdoria

Ganó 5-1 vs. Crotone

Perdió 1-0 vs. Inter de Milán

Ganó 3-1 vs. Spezia

Los ganadores de ambas series se unirán al Porto, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain y Liverpool en los Cuartos de Final del torneo más importante del mundo a nivel de clubes.