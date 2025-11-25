Video ¡Golazo de Locura! Dahl rompe el ángulo y adelanta al Benfica sobre el Ajax

La Jornada 5 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025 fue testigo del primer triunfo del Benfica tras derrotar a domicilio al Ajax.

El conjunto portugués de José Mourinho no llegó como favorito al duelo, pero sí con la presión de sumar aunque sea un punto de cara al cierre de año.

El gol de la esperanza para Benfica llegó mucho más rápido de lo presupuestado tras la gran presión que los portugueses pusieron sobre el cuadro local.

A los seis minutos, una jugada en el área terminó en los pies de Samuel Dahl. El lateral sueco prendió el balón y lo mandó al ángulo entre un mar de piernas para el 0-1 que terminaría por ser contundente.

La recta final del primer tiempo cedió el protagonismo al arquero del Benfica, Anatoliy Trubin, quien evitó en varias ocasiones la caída de su arco con intervenciones de antología antes del descanso.

Para la segunda parte, Benfica intentó aumentar la ventaja y Ajax revivió por un corto periodo del partido, pero una vez más ambos porteros se llevaron el protagonismo al no permitir más goles en sus respectivos arcos.