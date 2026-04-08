Atlético de Madrid Fans del Barcelona lanzan piedras al autobús del Atlético de Madrid previo a Champions League El vehículo que transportaba a los futbolistas Colchoneros terminó con algunos de los cristales rotos.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Autobús del Atlético de Madrid es apedreado previo al juego contra Barcelona en Champions League

Un grupo de aficionados del Barcelona apedreó el autobús del Atlético de Madrid mientras completaba su recorrido al estadio Camp Nou en donde juega los Cuartos de Final de la Champions League, un hecho que ha provocado diversas reacciones tanto de los fans en redes sociales, como de los propios protagonistas den encuentro.

Videos que ya se han vuelto virales, mostraron el momento en el que el autobús avanzaba flanqueado de una multitud de aficionados, muchos de ellos del Barcelona, quienes lanzaron piedras a su paso. En dichos metrajes se alcanza a escuchar el impacto de las rocas en el vehículo y también se alcanzan a observar algunos golpes.

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Otros videos también han dado cuenta de cómo quedaron los cristales vistos desde el interior y en el que se observan estrellados. Afortunadamente no se reportaron lesionados por estos hechos.

DIEGO SIMEONE REACCIONA A AGRESIÓN AL AUTOBÚS DEL ATLÉTICO DE MADRID

Tras lo ocurrido, Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, recordó que no es la primera vez que pasa y que se ha vuelto un problema social.

"Igual que todas las veces que venimos acá. La sociedad sigue siendo la misma, no podemos mejorarla y no es un problema de puntualmente hoy, es un problema de la sociedad", expresó en declaraciones para la cadena Movistar plus.

Por su parte, el director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany consideró que fue una acción de unos pocos fans y que no representan a todos los aficionados rivales. "Ya pasó en la vuelta de la Copa. Unos cuantos impresentables no representan a la afición del Barcelona", expresó.

Por el momento no ha habido pronunciamiento del Barcelona, así como tampoco de la UEFA y habrá que esperar a los próximos días en caso de que pudiera haber alguna llamada de atención al tratarse de una competencia internacional.