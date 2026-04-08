Barcelona Barcelona vs. Atlético de Madrid: Alineaciones de los Cuartos de Final de Champions League Los equipos se volverán a ver las caras cuatro días después de su enfrentamiento en LaLiga.

Video Barcelona vs. Atlético de Madrid: Alineaciones para la Champions League

Se confirmaron las alineaciones para el partido Barcelona vs. Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

El mexicano Obed Vargas inicia en la banca con la esperanza de entrar en algún momento del partido para debutar en la Champions League.

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Alineaciones del Barcelona vs. Atlético de Madrid, Cuartos de Final de Champions League

Estos son los 22 jugadores que Hansi Flick y Diego 'Cholo' Simeone mandarán a la cancha del S potify Camp Nou para el duelo de ida de Cuartos de Final de la Champions League.

Barcelona

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Joao Cancelo

Eric García

Pedri (C)

Dani Olmo

Lamine Yamal

Marcus Rashford

Robert Lewandowski

Atlético de Madrid

Juan Musso

Nahuel Molina

Robin Le Normand

David Hancko

Matteo Ruggeri

Marcos Llorente

Koke (C)

Giuliano Simeone

Ademola Lookman

Antoine Griezmann

Julián Álvarez

El encuentro de Champions League se juega cuatro días después de que el Barcelona venciera 1-2 al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano durante la Jornada 30 de LaLiga.