Barcelona vs. Atlético de Madrid: Alineaciones de los Cuartos de Final de Champions League
Los equipos se volverán a ver las caras cuatro días después de su enfrentamiento en LaLiga.
Video Barcelona vs. Atlético de Madrid: Alineaciones para la Champions League
Se confirmaron las alineaciones para el partido Barcelona vs. Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.
El mexicano Obed Vargas inicia en la banca con la esperanza de entrar en algún momento del partido para debutar en la Champions League.
Alineaciones del Barcelona vs. Atlético de Madrid, Cuartos de Final de Champions League
Estos son los 22 jugadores que Hansi Flick y Diego 'Cholo' Simeone mandarán a la cancha del S potify Camp Nou para el duelo de ida de Cuartos de Final de la Champions League.
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Joao Cancelo
- Eric García
- Pedri (C)
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Marcus Rashford
- Robert Lewandowski
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Robin Le Normand
- David Hancko
- Matteo Ruggeri
- Marcos Llorente
- Koke (C)
- Giuliano Simeone
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Álvarez
El encuentro de Champions League se juega cuatro días después de que el Barcelona venciera 1-2 al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano durante la Jornada 30 de LaLiga.
Video Historial de enfrentamientos y cómo llegan Barcelona vs. Atlético de Madrid
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