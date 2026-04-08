Atlético de Madrid Atlético de Madrid rompe el silencio sobre una salida de Julián Álvarez ¿al Barcelona? Enrique Cerezo habló sobre el futuro del delantero argentino en la previa del partido de Champions League.

Atlético de Madrid rompe el silencio sobre una salida de Julián Álvarez ¿al Barcelona? Imagen Getty Images

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se pronunció sobre el futuro de Julián Álvarez horas antes de enfrentar al Barcelona en la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

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En los últimos meses, el delantero argentino ha sido vinculado con el Barcelona para un futuro fichaje y ser el reemplazo de Robert Lewandowski, quien finaliza contrato con el conjunto culé al final de temporada.

Al ser cuestionado sobre el futuro de Julián Álvarez, Cerezo recordó que el delantero tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2030.

“Te voy a explicar bien claro, tú eres inteligente y lo vas a entender: tiene contrato con el Atlético de Madrid”, sentenció frente a los medios de comunicación en Barcelona.

“¿Y si se quiere ir?”, preguntó un periodista a Cerezo que respondió de forma irónica al asegurar que él es Dios y se irá cuando él lo decida.

“ Si se quiere ir, tú piensa que yo soy Dios y hasta que no diga que se marche, no se va a marchar”, mencionó el dirigente sonriendo ante la prensa.

Con 26 años, Julián Álvarez está viviendo el mejor momento de su carrera al registrar 17 goles y nueve asistencias en 44 partidos de la presente temporada.

El delantero de la Albiceleste tiene un idilio con la Champions League donde suma ocho goles y cuatro asistencias en 11 partidos.

El Atlético de Madrid de Diego ‘Cholo’ Simeone espera que su buena racha continúe en busca de eliminar al Barcelona y clasificar a las Semifinales.