Real Madrid Aficionado desnudo irrumpe el camión del Real Madrid previo a su juego contra el Bayern Aficionado desnudo sorprendió a la seguridad para robarse la atención ante del juego de Champions League.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Aficionado corre desnudo frente al camión del Real Madrid

Un momento cómico, pero a la vez extraño, se vivió minutos antes del arranque del encuentro entre Real Madrid y Bayern Múnich, luego de que un aficionado corriera desnudo por delante del camión que trasladaba a los jugadores del equipo español.

Mientras el autobús se encontraba llegando al Estadio Santiago Bernabéu, un espontáneo decidió saltar las vallas de seguridad para correr desnudo, solo portando una gorra con la bandera de Perú. Además, traía una “R” blanca pintada en el pecho y una bufanda en la mano del equipo español.

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¿Qué ocurrió con el autobús antes del Real Madrid vs. Bayern Múnich?

Poco importó que minutos antes hubiese caído lluvia y el pavimento estuviera mojado, además de la presencia de patrullas, elementos a caballo y otros policías que resguardaban el camión del Real Madrid.

El sujeto no hizo más que correr hasta que fue acorralado por los elementos de seguridad, quienes lograron que abandonara el camino a la altura de la Plaza de los Sagrados Corazones y no provocara un accidente.

El transporte siguió su camino y entró al inmueble sin más contratiempos para la preparación previa del cuadro ibérico.