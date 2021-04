La UEFA avisa que quien dispute la Superliga no jugará con su selección

"El noventa por ciento del dinero de la UEFA regresa al futbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el futbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del futbol son otros. No vamos a permitirlo", insistió Ceferin tras el anuncio el domingo de la nueva competencia de clubes.