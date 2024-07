A ambos futbolistas, capitán del equipo -en el caso de Morata - y mejor jugador del torneo - Rodrigo -, se les atribuyen cuatro "cargos" por este motivo, según especificó la UEFA: vulneración de los " principios generales de conducta "; " violación de las normas básicas de conducta decente "; " utilización de acontecimientos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo "; y " desprestigiar el deporte del futbol, y la UEFA en particular ".

También considera sancionable el comportamiento que "sea insultante o infrinja de otro modo las normas básicas de una conducta decente", el uso "de los eventos deportivos para manifestaciones no deportivas" y las conductas que generen "desprestigio" al futbol "y la UEFA en particular", según recoge en los apartados B, C y D del citado artículo 11.