El siguiente fue Ferrán Torres , quien "enseña lo que es no rendirse y volver una y otra vez". A Álex Grimald o le catalogó como "fundamental" para el grupo y "un auténtico fenómeno"; en el caso de Álex Remiro ponderó que es "es uno de los que más ha jugado fuera del campo" pese a no tener protagonismo dentro de él; y a Aymeric Laporte le resaltó como "una bestia" que podría luchar en la UFC. Acto seguido entonó "Gibraltar es español", un mensaje que más adelante repitió Rodri Hernández.

Del centrocampista, que asomó después de un Álex Baena al que bautizó como el "Ilia Topuria español", aseguró que merece "algún premio gordo individual". Ademas bromeó con que a Nico Williams en Bilbao "le han echado una gasolina que no existe"; y agradeció a Martín Zubimendi su aportación en la final, subrayando que cuando más le necesitaban estaba allí.

Los últimos fueron Marc Cucurella , de quien aseguró que "los ingleses ya no sueñan con el Coco, sueñan con el Cucu"; Fermín López, "futuro de la selección" que "ha pasado de estar en el futbol de verdad a la absoluta"; Ayoze Pérez, que tomó el micrófono para animar a apreciar el talento que hay en España; y Pablo Gaviria 'Gavi', que aunque se perdió el torneo por lesión ha sido "parte importante de esto".

Hubo también protagonismo para el seleccionador Luis de la Fuente: "Has sido el primero de toda España en confiar en tus jugadores, el primero en decirnos que esto se podía hacer y que se podía ganar".

LOS FESTEJOS EN LA PLAZA CIBELES

Tras ese momento de complicidad, ante una plaza presidida por la fuente que estaba iluminada con los colores de la bandera de España; se sucedieron las actuaciones musicales de Aitana; Almacor con la canción 'Brillos platino'; e Isabel Aaiún con 'Potra salvaje'. Incluso el propio De la Fuente se animó a entonar 'Quijote' de Julio Iglesias junto al ex internacional y amigo Patxi Salinas.

El ' We are the Champions' de Queen fue la guinda a un inolvidable lunes de celebraciones que arrancó en Berlín, ciudad donde el equipo conquistó el título y desde la que despegó a las 12:20 horas de la mañana rumbo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que les recibió en torno a las 15:00 horas.