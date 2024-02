"Primero creo que ha sido un gran logro de los directivos del futbol mexicano, así como se les critica, hay que aplaudirles, 13 partidos es la medida correcta para la situación que vive el país, la infraestructura. Lo demás habría que analizar, temas de seguridad, de movilidad, el aeropuerto. Es una maravillosa oportunidad para mostrar nuestro futbol que no tenemos hoy en día y también para mostrar nuestro maravilloso país".

"En México el Mundial lo hace la iniciativa privada, no mete manos el gobierno, gracias a Dios, pero los tres mundiales se los debemos en gran parte a una familia como los Azcárraga, en este caso Emilio Azcárraga ".

Para el periodista, hay un tema que preocupa, que es el del costo de los boletos para el Mundial de 2026, que a su forma de ver, no corresponde a la economía de la mayoría de los mexicanos que gustan de ver el futbol.

"Hay un tema que no se ha tocado y que me preocupa, la FIFA anunció que los boletos costarán lo mismo en México que en Estados Unidos y Vancouver. Nuestra economía no está en ese nivel, futbolísticamente ellos han competido a nuestro nivel y se nos han emparejado".