"Muy hábil Xavi en lugar de que lo corran dice que se va, y al pobre de Rafa lo agarran en una conferencia de prensa, lo pican y pican hasta que muerde el anzuelo; ahora hay directivos del Barcelona que están enojados, pero no es su culpa, Rafa no está listo, no está preparado".

"Tú no escoges al Barcelona, el Barcelona te escoge a ti. Xavi no podía decir 'no' al Barcelona. Me acuerdo cuando le comenté a Hugo (Sánchez) sobre que Pumas había caído en una desgracia y me dijo que no era el momento (de tomar la dirección técnica)... a Xavi no, él le puso el pecho a las balas con Barcelona".