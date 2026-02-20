    FC Dordrecht

    Stephano Carrillo juega los 90 minutos, pero FC Dordrecht cae ante Jong Ajax

    El atacante mexicano jugó su segundo partido completo de la campaña, pero no pudo hacer mucho en la caída de su equipo en la Eerste Divisie.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Stephano Carrillo sigue en modo ‘on fire’!


    Stephano Carrillo y el Dordrecht cayeron 1-0 con el Jong Ajax en su partido de este viernes dentro de la fecha 28 de la Eerste Divisie en Países Bajos en juego celebrado en el M-Scores Stadion.

    PUBLICIDAD

    Más sobre FC Dordrecht

    ¡El mexicano Stephano Carrillo sigue en modo ‘on fire’!
    1 mins

    ¡El mexicano Stephano Carrillo sigue en modo ‘on fire’!

    Fútbol
    Stephano Carrillo debuta con triunfo en su nuevo club en Países Bajos
    1:15

    Stephano Carrillo debuta con triunfo en su nuevo club en Países Bajos

    Fútbol

    El atacante mexicano jugó los 90 minutos, pero nada pudo hacer en la derrota de su equipo.

    Carrillo ha marcado tres goles en lo que va de la campaña, los cuales todos los hizo en el último mes de actividad y en la Jornada 27, la pasada, anotó ante el FC Emmen y fue incluido en el once de la jornada de la Segunda División de Países Bajos.

    En el lado positivo de las cosas, Stephano jugó los 90 minutos del encuentro cosa que no hacía desde el 19 de septiembre, también ante el FC Emmen y completó así su segundo duelo de la temporada .

    De los últimos seis juegos de su equipo ha anotado en tres y de a poco va haciéndose de un sitio en el cuadro holandés ya que hiló su cuarto encuentro consecutivo con 80 minutos o más en la cancha.

    Con este resultado, Dordrecht se quedó con 40 puntos y es séptimo del campeonato, mientras su rival de la noche Jong Ajax alcanzó 22 puntos y está en el fondo del torneo, aunque tiene un partido menos.

    Video ¡Para recordar! Stephano Carrillo marca su primer gol oficial en Europa
    Relacionados:
    FC DordrechtStephano Carrillo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX