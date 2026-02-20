FC Dordrecht Stephano Carrillo juega los 90 minutos, pero FC Dordrecht cae ante Jong Ajax El atacante mexicano jugó su segundo partido completo de la campaña, pero no pudo hacer mucho en la caída de su equipo en la Eerste Divisie.

Stephano Carrillo y el Dordrecht cayeron 1-0 con el Jong Ajax en su partido de este viernes dentro de la fecha 28 de la Eerste Divisie en Países Bajos en juego celebrado en el M-Scores Stadion.

El atacante mexicano jugó los 90 minutos, pero nada pudo hacer en la derrota de su equipo.

Carrillo ha marcado tres goles en lo que va de la campaña, los cuales todos los hizo en el último mes de actividad y en la Jornada 27, la pasada, anotó ante el FC Emmen y fue incluido en el once de la jornada de la Segunda División de Países Bajos.

En el lado positivo de las cosas, Stephano jugó los 90 minutos del encuentro cosa que no hacía desde el 19 de septiembre, también ante el FC Emmen y completó así su segundo duelo de la temporada .

De los últimos seis juegos de su equipo ha anotado en tres y de a poco va haciéndose de un sitio en el cuadro holandés ya que hiló su cuarto encuentro consecutivo con 80 minutos o más en la cancha.

Con este resultado, Dordrecht se quedó con 40 puntos y es séptimo del campeonato, mientras su rival de la noche Jong Ajax alcanzó 22 puntos y está en el fondo del torneo, aunque tiene un partido menos.