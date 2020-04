Zlatan Ibrahimovic le decía a Mario Balotelli que era malo

Mario Balotelli confesó que en sus inicios como jugador profesional Zlatan Ibrahimovic le comentó que no era bueno en el futbol y que mejor se dedicase a otra cosa cuando coincidieron en el Inter de Milán .

"Miraba a Zlatan y él me decía que dejara el fútbol, que era malo, que nunca más habría trabajado ahí. Pero luego habló con Raiola (agente) y le dijo que me fichara, porque era mejor que él".

SuperMario también comentó su gran relación con Roberto Mancini, técnico de la Azzurra: "Si no me convoca estoy contento, porque sé que no lo haría para meterme en el banquillo. El día que yo merezca estar ahí, estaré y jugaré".