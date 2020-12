“Tengo mucha experiencia, los goles nunca han sido un problema, simplemente sigo adelante. No soy el mismo jugador que era hace cinco años, no soy el mismo jugador que era hace 10 años, todos cambiamos por el desarrollo en tu punto de vista físico.

“Soy honesto al decir que no estoy corriendo como antes, estoy corriendo más inteligente ahora. La liga italiana, la razón por la que digo que es la más difícil de jugar para un delantero es porque es muy técnica y la filosofía de Italia es no conceder un gol en lugar de marcar un gol”, explicó.

“Tan pronto como no lo hagas, vendrá alguien más y actuará. Me gusta esa presión porque no quiero estar aquí por lo que he hecho antes. Estoy aquí por lo que hago en este momento y esa es la presión que me pongo”, compartió.