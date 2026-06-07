Santiago Giménez Santi Gimenez interesa a la Lazio. Su técnico lo tiene en la mira El estratega Gennaro Gattuso levanta la mano por el delantero mexicano, para la próxima temporada en la Serie A.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡A Santi Gimenez le surge una ‘novia’ en Italia!

El delantero mexicano, Santiago Gimenez, podría cambiar de equipo para la próxima campaña en el futbol de Italia. Este día el técnico de la Lazio, Gennaro Gattuso, está interesado en contar con los servicios del seleccionado nacional.

La información se dio a conocer en el canal Sky Sports, para que el atacante del Milan cambie de aires a la Lazio, para la campaña 2026-27 del calcio. La operación dependería de distintos factores económicos y deportivos, por lo que al momento no hay nada confirmado.

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Gennaro Gattuso ya sabe lo que es trabajar con futbolista mexicano, cuando estaba al frente del Napoli, contó con Irving ‘Chuky’ Lozano y ahora tiene el reto de dirigir a Santi Gimenez, quien actualmente está concentrado con la Selección Mexicana de cara a su participación en la justa mundialista.

El interés surge después de una temporada complicada para el mexicano en el Milan. Gimenez inició la campaña como una de las opciones habituales en el once titular y colaboró con una asistencia en las primeras jornadas del campeonato. Sin embargo, una lesión de tobillo sufrida a finales de octubre alteró por completo su continuidad durante el resto del curso.

La lesión obligó al delantero a someterse a una intervención quirúrgica y lo mantuvo fuera de actividad hasta finales de marzo.