Roma: Mourinho explota y acusa a uno de sus jugadores de "traicionarlo"

" No voy a decir quién es, ya lo dije en el vestuario. Solo hablé con dos. Uno es Abraham y el otro está entre ellos y yo. Le pregunté a Tammy (Abraham) por qué esta actitud hoy y no siempre. Hoy ha tenido una actitud extraordinaria, ha agarrado todos los balones y cuando los ha perdido ha hecho todo lo posible por recuperarlos. No entiendo por qué hoy sí y otras veces no", explicó.