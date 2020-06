Revelan propuesta del Barcelona por Sandro Tonali

En entrevista para el diario italiano Corriere dello Sport , Cellino, quien en su momento pidió cancelar la Serie A por el coronavirus y aun no sabe que hacer con Balotelli , dio las siguientes declaraciones.

“Antes del coronavirus, el Barcelona había hecho una oferta de 72 millones de dólares más dos jóvenes muy interesantes valorados en siete y medio cada uno. Uno era un jugador defensivo. Creo que la directiva del Barça recibió una respuesta que no les gustó. Y no por Tonali", relató.

Además, Tonali no es seguido únicamente por el conjunto catalán y Cellino dio a conocer otros clubes que lo pretenden y a dónde quiere ir el joven mediocampista a futuro.

"A Nasser ( PSG) le gustaría tenerlo en París, me escribió incluso hoy, pero el chico no quiere ir a Francia. Prefiere ir al Inter o la Juventus. De Laurentiis (Napoli) me ofreció 40 millones. La Fiorentina también le quiere, pero es un destino más difícil”.