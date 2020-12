¿Quién fue Paolo Rossi?: logros, vida y goles de un campeón del mundo

Ficha y trayectoria de Paolo Rossi:

Nombre completo: Paolo Rossi

Apodo(s) Pablito, Bambino d’Oro

Nacimiento: Prato, Toscana, Italia

Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1956

Fallecimiento: 9 de diciembre de 2020 en Roma, Italia (64 años)

Estatura: 1,74 m (5 ′ 9 ″)

Equipos:

Juventus F. C. 1973 - 1975

Calcio Como 1975 - 1976

Vicenza Calcio 1976 - 1977

Perugia Calcio 1978 - 1981

Juventus F. C. 1981 - 1985

A. C. Milan 1985 - 1986

Hellas Verona F. C. 1986 - 1987